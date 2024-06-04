Загроза ракетного обстрілу: у Київській та низці областей України була повітряна тривога

Вдень 4 червня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною була загроза ракетної небезпеки.

Тривогу оголошували у північних та східних регіонах нашої держави. 24 Канал закликав жителів областей, де лунала сирена, прямувати в укриття, адже це могло вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми У половині областей була тривога: Росія могла вдарити балістикою по Одесі

Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі