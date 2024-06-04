Загроза ракетного обстрілу: у Київській та низці областей України була повітряна тривога

4 червня 2024, 16:02
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Вдень 4 червня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною була загроза ракетної небезпеки.

Тривогу оголошували у північних та східних регіонах нашої держави. 24 Канал закликав жителів областей, де лунала сирена, прямувати в укриття, адже це могло вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми У половині областей була тривога: Росія могла вдарити балістикою по Одесі

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

16:21, 04 червня

У Полтавській області й Сумській областях також відбій.

16:17, 04 червня

Відбій тривоги по областях. Тривога лишається у Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.

16:14, 04 червня

У Київській, Чернігівській і Черкаській областях – відбій повітряної тривоги. 

16:06, 04 червня

Повітряна тривога лунає у таких областях України:

  • Київська;
  • Черкаська;
  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • АР Крим.

Повітряна тривога в Україні 4 червня / Скриншот 24 Каналу

16:00, 04 червня

Повітряні сили повідомили, що у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях – ракетна небезпека!

Моніторингові телеграм-канали писали, що може існувати загроза балістики.

Автор: Владислав Кравцов