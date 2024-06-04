Загроза ракетного обстрілу: у Київській та низці областей України була повітряна тривога
Вдень 4 червня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною була загроза ракетної небезпеки.
Тривогу оголошували у північних та східних регіонах нашої держави. 24 Канал закликав жителів областей, де лунала сирена, прямувати в укриття, адже це могло вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
У Полтавській області й Сумській областях також відбій. Відбій тривоги по областях. Тривога лишається у Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях. У Київській, Чернігівській і Черкаській областях – відбій повітряної тривоги. Повітряні сили повідомили, що у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях – ракетна небезпека! Моніторингові телеграм-канали писали, що може існувати загроза балістики.
У Полтавській області й Сумській областях також відбій.
Відбій тривоги по областях. Тривога лишається у Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.
У Київській, Чернігівській і Черкаській областях – відбій повітряної тривоги.
Повітряні сили повідомили, що у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях – ракетна небезпека!
Моніторингові телеграм-канали писали, що може існувати загроза балістики.