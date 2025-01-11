Російське судно у Чорному морі: ВМС попередили про загрозу обстрілу "Калібрами"

Країна-агресорка щодня обстрілює українські міста. Військові попередили про загрозу ракетних ударів з Чорного моря.

На Різдво окупанти здійснили масовану повітряну атаку на Україну, використавши ударні дрони та ракети різних типів. Серед них було 12 крилатих "Калібрів", передає 24 Канал із посиланням на ВМС.

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Небезпека з моря

11 січня стало відомо про те, що ворог знову вивів у Чорне море корабель, який є носієм "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет.

Також у ВМС повідомили, що в Азовському морі ворожі судна відсутні. Натомість у Середземному морі перебувають 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

Нагадаємо, що "Калібри" можуть вражати ворожі цілі на різних відстанях – від 200 до 2 500 кілометрів, але в експортних модифікаціях дальність обмежена до 300 кілометрів. До об'єкта ракета летить на наднизьких висотах – всього 10 – 20 метрів над поверхнею землі зі швидкістю від 180 до 240 метрів на секунду.

До слова, противник тривалий час не використовував "Калібри", бо мав труднощі з обслуговуванням агрегатів, звідки випускають ці ракети, а також із їх завантаженням. Втім, наразі, загарбники, ймовірно, вирішили цю проблему.