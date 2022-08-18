Їм неважлива точність, а факт терору, – Коваленко пояснив, наскільки С-300 велика загроза

російські окупанти використовують ракети С-300 для завдання ударів по наземних цілях. Ворогу неважлива їхня точність, має значення лише сам факт терору.

Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, росіяни можуть застосувати ракети С-300 по українських містах, які розташовані біля лінії фронту.

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Як далеко б'ють С-300 по наземних цілях

Коваленко розповів, що точність переналаштованих ракет для комплексів С-300 залежить від наявності елемента наведення.

Якщо є незалежне джерело наведення, це може бути БПЛА або людина, то точність значно зростає. Якщо нема цього наведення, то чим більша відстань – тим меншу вона має точність,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, 30 кілометрів є майже максимумом, коли ракети С-300 можна використовувати більш-менш точно. Бо насамперед її функція – це знищення повітряного об'єкта. Коли ж цю ракету використовуєш по поверхні, то значно зменшуються всі її характеристики, особливо точність.

Коваленко розповів про точність ракет С-300: дивіться відео

"росії не так важлива точність, як факт терору"

Коваленко зазначив, що російським загарбникам усе одно, куди вдарить ракета із зенітно-ракетного комплексу С-300. Головне – це здійснити терор.

Для російських окупантів не так важлива точність, скільки сам факт терору. Вони можуть використовувати її на значно більшу ніж 30 кілометрів відстань,

– зауважив він.

Військовий експерт припускає, що окупанти, ймовірно, використають їх по українських містах, які розташовані поблизу лінії фронту. Під удар можуть потрапити, зокрема, Миколаїв і Харків, а також багато інших населених пунктів, зважаючи на те, яка кількість транспортно-пускових контейнерів із цими ракетами до С-300 концентрується зараз біля лінії фронту.

Використання росією комплексів С-300: що відомо

росія почала активно використовувати для удару зенітно-ракетні комплекси С-300. В американському Інституті вивчення війни вважають, що це може означати те, що вона вичерпує запаси потужніших ракет.

Нині росія стягує до кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість нової зброї. Як повідомляє СтратКом ЗСУ, мовиться, зокрема, про транспортно-пускові контейнери із зенітно-керованими ракетами до зенітно-ракетного комплексу С-300.

Водночас ЗСУ на Півдні знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 та 3 склади боєприпасів ворога. Окрім того, вдалося ліквідувати 39 окупантів.

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