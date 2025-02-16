Росія залишатиметься загрозою для Європи ще 20 – 30 років, – президент Литви
- Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія залишатиметься загрозою для Європи в найближчі 20 – 30 років, і європейські країни мають усвідомити та протидіяти цій загрозі.
- Науседа наголосив на важливості переговорів щодо України з позиції сили, зазначивши, що Сполучені Штати готові до таких дій, але підкреслив відсутність єдності серед європейських держав щодо умов миру в Україні.
Росія залишиться загрозою для європейських країн на найближчі десятиліття. Тому європейські держави мають усвідомити цю загрозу та протидіяти їй.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента Литви Гітанаса Науседу в інтерв'ю DW, яке відбулося на полях Мюнхенської безпекової конференції.
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Що сказав Науседа про загрозу для Європи від Росії
Розмірковуючи про перспективи мирних переговорів щодо України, Науседа заявив, що те, що там відбувається, можна вирішити двома способами: "швидкою угодою" або угодою, яка буде "прийнятною" для України та всієї Європи.
Іти першим шляхом було б помилкою. Тому що, я думаю, Росія не готова до чесної угоди. Росія хоче отримати перепочинок, щоб перегрупуватися, зробити більше боєприпасів і військового спорядження та організувати наступний напад. Я не знаю, де він буде: може, в Україні, може, будуть інші цілі, включно з балтійськими країнами,
– сказав президент Литви.
Другий варіант, за словами Науседи, передбачає, що з Росією "говоритимуть із позиції сили". На думку литовського очільника, напевно Україна не готова говорити з позиції сили, але Сполучені Штати – готові.
"Вони можуть запровадити санкції, знизити ціни на нафту по всьому світу. І це сильно вдарило б по російській економіці", – зазначив він.
Водночас Науседа попередив, що Росія становить загрозу для європейських країн у довгостроковій перспективі.
Росія є довгостроковою загрозою на найближчі 20 – 30 років. Ми повинні це усвідомити. Ми, прикордонні країни, дуже добре це розуміємо,
– сказав президент Литви.
Гітанас Науседа також підкреслив, що Європа має брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні, оскільки йдеться і про її безпеку також. Однак на цю мить, визнає Науседа, серед європейських держав немає єдності щодо умов миру в Україні, яку країнам треба розв'язати.