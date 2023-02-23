Путін не розуміє мови договорів: наскільки реальна загроза застосування ним ядерки

Президент Росії Владімір Путін продовжує політику шантажу ядерною небезпекою для світу. Він робить це всупереч зафіксованим домовленностям між країнами.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, все ж боятися рішучих дій від російського диктатора не слід.

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Порушення домовленостей із США

Ігор Яковенко пояснив, що зараз СНО-III – договір про скорочення ядерного озброєння між США та Росією, який був підписаний 8 квітня 2010 року, не має сенсу.

"Бувши депутатом 1-го скликання Держдуми, я брав участь у контролі за СНО-I. Я контролював знищення – як різали атомні човни. І це був реальний процес", – пригадав він.

На його думку, тоді дійсно ядерне озброєння було під надійним контролем.

Зараз СНО-III 2010 року і 10 глав у ньому не виконуються,

– наголосив опозиціонер.

Яковенко розказав, що це відбувається через те, що іноземні спостерігачі не допускаються, нові ж види озброєння поки росіяни не намагаються створювати.

"По суті його, як і багато договорів, який путінський режим начебто формально повинен дотримуватися, вони не дотримуються", – зауважив він.

Яковенко порівняв дії Путіна із віслюком Іа з кулькою та горщиком: "Входить і виходить". Втім, у російського диктатора, як і героя мультфільму, ні до чого корисного такі дії не призводять.

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Путін не розуміє домовленостей

Опозиційний журналіст наголосив, що рішення Путіна про вихід Росії із Будапештського меморандуму – міжнародної угоди про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, нічого б не змінило би.

"Хлопче, ти вже звідти вийшов. Це теж саме, що Андрій Чикатило сказав, що скасовує для себе заповідь "Не вбий" після вбивства 100 людей", – пояснив він.

На думку Яковенка, гарантія того, що Путін не застосує ядерну зброю, розміщена далеко не в підписаних документах.

Мову домовленостей Путін не розуміє,

– переконаний він.

Справа зовсім в іншому.

"Захід йому детально пояснив: "Замахнешся ядерною загрозою, помреш першим", – розказав він.

За його словами, саме у такий спосіб до російського диктатора може дійти, що не варто так часто погрожувати ядерною зброєю.

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