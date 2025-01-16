Виходить з летаргічного сну часів Меркель: чи готова Європа зараз до великої війни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни Альянсу готуватися до великої війни, адже Росія, Китай, Північна Корея та Іран працюють над дестабілізацією демократії. Мобілізувати ресурси потрібно, зокрема Європі, адже загроза з боку Росії наростає.

Про це 24 Каналу розповів політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, припустивши, що військова економіка матиме чи не найбільше зростання впродовж наступних років, зокрема в Європі. Це виклик і потреба сьогодення.

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Росіяни з автоматами стоятимуть під дворами європейців

"Країни НАТО виходять з летаргічного сну, в якому перебували з кінця 2000-х і до лютого 2022 року", – наголосив політолог.

Тоді вони, за його словами, в "рожевих окулярах", які понадягали за часів правління в Німеччині Ангели Меркель, вважали, що холодна війна позаду і загрози з боку Росії не варто очікувати. Вони робили багато інших речей:

роззброювались;

просували пацифістські наративи;

будували "Північні потоки";

закликали європейських політиків і бізнесменів активніше працювати з росіянами.

Також представники німецького політичного істеблішменту у відставці ставали головами наглядових рад російських нафтогазових структур.

Зараз приходить активне усвідомлення того, що у найближчі 5 – 10 років це працювати не може. Європа потребуватиме активного озброєння, перегляду військової доктрини, координації зусиль з партнерами, додаткових безпекових заходів і приведення своїх збройних сил до бойової готовності,

– наголосив Джигун.

Зверніть увагу! Генсек НАТО Марк Рютте стурбований безпековою ситуацією у Європі, яка має невідкладно збільшити фінансування оборонного виробництва. Інакше, за словами Рютте, "доведеться діставати підручники з російської мови або їхати у Нову Зеландію".

Це відбуватиметься не через велику політичну волю, і бажання це здійснити, а, на думку політолога, через необхідність це робити, адже інакше росіяни із автоматами стоятимуть під дворами європейських громадян.

Водночас є питання, наскільки швидко країни НАТО зможуть мобілізувати свої ресурси.

Тому що постачання мільйон артилерійських боєприпасів Україні продемонструвало не зовсім адекватну оцінку своїх спроможностей і важливість планування, ведення інвентаризації потужностей та відновлення діяльності окремих заводів,

– підкреслив Максим Джигун.

До слова, політолог Олексій Буряченко вважає, що на сьогодні існує багато загроз для країн ЄС та НАТО. Європі, на його думку, потрібно підсилювати свою безпеку, а також думати, що робити з НАТО – продовжувати підтримувати Альянс, чи паралельно створювати армію ЄС. Водночас, як зазначив Буряченко, старої успішної, соціально орієнтованої Європи, яка була, "вже може не бути".