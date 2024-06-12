Загроза застосування балістики з Криму: в Одесі пролунав вибух

Одеська область, ймовірно, зазнала атаки балістичною зброєю. Щонайменше, про звук гучного вибуху повідомляли місцеві мешканці.

Влада регіону застерігала людей, щоб перебували у безпечних місцях. Повітряна тривога оголошена в усіх областях Півдня України.

Детально про нічну атаку Ту-95МС випустили крилаті ракети: куди вони летіли

Вибух в Одесі 12 червня: що відомо

Уночі 12 травня російські військові здійснили атаку крилатими ракетами з Ту-95, головною ціллю була Київська область. Утім, ближче до 5 ранку ця атака закінчилася, і, як повідомила київська влада, без наслідків для столиці.

По країні вже пішли відбої, але о 5 годині на Півдні повітряну тривогу оголосили повторно – виникла загроза балістичного удару з території окупованого Криму, як повідомили моніторингові спільноти.

Одесо, будь-ласка перебувайте у безпечних місцях!

– водночас написав міський голова Одеси.

"Одеса та район, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Ракетна небезпека!" – додали в ОВА. І в цей самий час Суспільне пише, що місто чуло вибух.

Відбій на Одещині оголосили о 05:23.

вибухи в Одесі чули й під час попередньої комбінованої атаки ворога з повітря 7 червня – про що також писав міський голова Геннадій Труханов. Сили оборони Півдня тоді інформували про роботу ППО.

Загалом ворожі безпілотники періодично атакують Одеську область, намагаючись завдати шкоди, особливо портовій інфраструктурі та енергетичним об'єктам.