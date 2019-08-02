Загроза покарання від США для "Північного потоку-2": там дали відповідь

Понад тисячу фірм, причетних до будівництва "Північного потоку-2", не мають наміру зупиняти роботу над проектом навіть попри загрозу санкцій США.

Компанії з 25 держав орієнтовані на те, щоб довести проект до кінця, на цьому наголошують у концерні Nord Stream 2 AG, пише Deutsсhe Welle.

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Роботи планують завершити вже у цьому році.

Оператор споруджуваного газопроводу "Північний потік-2" має намір завершити його прокладання, незважаючи на загрозу санкцій з боку США,

– переконує оператор скандального газопроводу.

Про які санкції йде мова?

У США постійно наголошують – "Північний потік-2" узалежнить Європу від Росії. Комітет Сенату США схвалив черговий санкційний законопроект проти газопроводу. Цього разу санкції підпадають всі судна, які ведуть прокладку труб для експорту російського газу в обхід України на глибині 30-ти метрів.

Економічні обмеження також діятимуть і для компаній, які проводять страхування газопроводу. Їхнім власникам можуть взагалі заборонити в'їзд в США та заморозити їхні активи. Схвалений комітетом законопроект ще має пройти Сенат і Палату представників США. У дію його повинен ввести підпис Дональда Трампа.

Що відомо про "Північний потік-2"?

Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.



Маршрут "Північного потоку-2": карта



Починається цей газопровід у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією. Закінчується він у німецькому Ґрейсфальді. Проти будівництва газопроводу вже висловилися Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.



Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".