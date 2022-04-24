Загрожує довічне: збитому над Черніговом ворожому пілоту Красноряцеву оголосили підозру

Російському пілоту СУ-34 Олександру Красноярцеву оголосили підозру. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Окупанта, який бомбардував Чернігів, затримали після збиття літака на початку березня. Підозру йому оголосили Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

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Що загрожує російському пілоту

Підозрюють Красноярцева за 438-ю статтею про порушення звичаїв війни, пов'язаних з умисним вбивством.

Ворожому пілоту загрожує до 15 років ув'язнення або довічне.

Відзначимо, що пілот бомбардував територію України, зокрема цивільні об'єкти, авіабомбами:

УФЗАБ-500;

УФАБ 250-270;

ФАБ-50.

Нагадаємо, що Збройні Сили України знищили винищувач Су-34 поблизу Чернігова 5 березня. Красноярцев зізнався, що Росія завдає ударів некерованими бомбами.

Інший російський пілот, який бомбардував Чернігів, помер. Стало відомо, що він раніше бомбив Сирію.

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