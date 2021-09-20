Загрожує нацбезпеці: Мінкульт вніс у "чорний список" автора книги про "нових бандерівців"
20 вересня 2021 , 18:18Читать новость на русском
Джерело:Мінкульт
Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, лише збільшується. До нього потрапив російський політексперт Станіслав Бишок.
Таку "славу" в Україні йому принесла "творчість". Саме він є автором книги "Ілюзія свободи: Куди ведуть Україну нові бандерівці".
До теми СБУ не просила внести Басту в "чорний список", – Мінкульт
Бишока внесли у список у понеділок, 20 вересня.
Зміни у переліку осіб, що загрожують нацбезпеці / Скриншот з сайту відомства
Бишок був співорганізатором і учасником форуму "Русофобія та інформаційна війна проти Росії".Довідка. Наразі у переліку є вже 206 осіб, що загрожують нацбезпеці України. Інформація оновлюється щоразу після звернень Служби безпеки до Мінкульту.
"Чорний список" Мінкульту: останні новини
- У вересні 2020 року закінчився термін перебування російського репера Басти у "чорному списку". Він одразу ж приїхав до Києва. Один з перехожих запитав артиста "чий Крим?", а охорона Басти напала на чоловіка.
- До переліку також у липні внесли російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва.
- Російського артиста Моргенштерна внесли у список аж двічі, під різними прізвищами.