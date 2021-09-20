Загрожує нацбезпеці: Мінкульт вніс у "чорний список" автора книги про "нових бандерівців"

20 вересня 2021 , 18:18
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Джерело:

Мінкульт

Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, лише збільшується. До нього потрапив російський політексперт Станіслав Бишок.

Таку "славу" в Україні йому принесла "творчість". Саме він є автором книги "Ілюзія свободи: Куди ведуть Україну нові бандерівці".

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Бишока внесли у список у понеділок, 20 вересня.  


Зміни у переліку осіб, що загрожують нацбезпеці / Скриншот з сайту відомства

Бишок був співорганізатором і учасником форуму "Русофобія та інформаційна війна проти Росії".

Довідка. Наразі у переліку є вже 206 осіб, що загрожують нацбезпеці України. Інформація оновлюється щоразу після звернень Служби безпеки до Мінкульту.

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Автор: Тетяна Пасічник