Загрожує нацбезпеці: Мінкульт вніс у "чорний список" автора книги про "нових бандерівців"

Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, лише збільшується. До нього потрапив російський політексперт Станіслав Бишок.

Таку "славу" в Україні йому принесла "творчість". Саме він є автором книги "Ілюзія свободи: Куди ведуть Україну нові бандерівці".

До теми СБУ не просила внести Басту в "чорний список", – Мінкульт

Бишока внесли у список у понеділок, 20 вересня.



Зміни у переліку осіб, що загрожують нацбезпеці / Скриншот з сайту відомства

Бишок був співорганізатором і учасником форуму "Русофобія та інформаційна війна проти Росії".

"Чорний список" Мінкульту: останні новини

У вересні 2020 року закінчився термін перебування російського репера Басти у "чорному списку". Він одразу ж приїхав до Києва. Один з перехожих запитав артиста "чий Крим?", а охорона Басти напала на чоловіка.

До переліку також у липні внесли російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва.

Російського артиста Моргенштерна внесли у список аж двічі, під різними прізвищами.

Наразі у переліку є вже, що загрожують нацбезпеці України. Інформація оновлюється щоразу після звернень Служби безпеки до Мінкульту.