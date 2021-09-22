Загрози життю нема, – лікар про стан водія Шефіра

Олександр Іванько, поранений водій Сергія Шефіра, перебуває у стабільному стані. Загроз для його життя немає.

Що відомо про стан постраждалого водія

Іванько перебуває у відділені інтенсивної терапії. Про це заявив головний лікар "Феофанії" Ігор Семенов.

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Пацієнта Олександра Іванька доставили швидкою допомогою. Я можу сказати тільки одне – медичну допомогу йому надали в повному обсязі, стан його стабільний, загрози для життя немає,

– розповів лікар.

За його словами, щодо Іванька не вживали реанімаційні заходи. Операція пройшла стандартно, без ускладнень.

До речі, усі поранення постраждалий зазнав у ногу. Під час операції він був при свідомості.

Обстріл автомобіля помічника Зеленського: деталі

Зранку 22 вересня автомобіль Сергія Шефіра потрапив під обстріл під Києвом.

У машину влучило 12 куль. Сам політик не постраждав, а от водію не так пощастило – його відвезли у лікарню.

У поліції розглядають 2 версії того, що трапилося: замах з метою тиску на владу та дестабілізація політичної ситуації.

Поліцейські також перевіряють ймовірну причетність спецслужб іноземних держав до замаху на першого помічника президента. До речі, у Кремлі поспішили запевнити, що не причетні до цього.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак казав, що водій Шефіра – "не просто водій, а надійна та сильна людина". Сам політик знає Іванька вже багато років. Він наголосив, що "всім серцем сподівається", що потерпілий одужає.