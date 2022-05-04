Загрози життю немає, – Садовий про стан постраждалих після ракетного удару

Російські загарбники завдали низку потужних авіаударів по Львову ввечері 3 квітня. Внаслідок обстрілу двоє львів'ян отримали поранення.

Садовий про стан постраждалих після авіаудару

Станом на ранок 4 квітня стан постраждалих – у нормі. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Мер міста зазначив, що ввечері 3 квітня внаслідок авіаудару двоє львів'ян отримати поранення середньої важкості ушкодження. У них влучили осколки.

Після ворожого обстрілу постраждалих львів'ян відразу доправили у медичні установи Львова. Там їм надали необхідну фахову допомогу, як повідомив Андрій Садовий.

Загрози їхньому життю немає,

– наголосив мер міста.

Львівський міський голова також закликав людей не нехтувати повітряною тривогою, а відразу прямувати в укриття.

Нагадаємо, що вранці 18 квітня російські окупантиз авдали цинічних ударів по Львову. Тоді внаслідок ворожої атаки загинули 6 людей.

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