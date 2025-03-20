Окупанти лютують через влучні удари України по їхніх аеродромах та НПЗ. Тому вирішили звернутися до Америки, щоб та "приструнила" непокірний Київ. Деталі передає 24 Канал.

Марія Захарова виступила з вимогами до США. Також вона переклала відповідальність за власну масовану атаку на Кропивницький на Україну. Робити жертву винною дуже притаманно російській "дипломатії".

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Чого вимагає Захарова від США

Російські ЗМІ цитують речницю МЗС.

"Москва сподівається, що США почули заяви про необхідність припинення військової допомоги та надання розвідінформації Києву. Це є принциповим моментом для політико-дипломатичного врегулювання", – заявила Захарова.

Вона натякнула на слова Путіна про те, що "ключовою умовою для недопущення ескалації" війни в Україні мають стати "повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву".

І тепер у Кремлі сподіваються, що США почули цю вимогу. Тим часом Америка фактично відкинула її.

А загалом дуже цікаво, як у Росії розвернули пропаганду на 180 градусів. Раніше вони – на словах – воювали з Америкою, а тепер лижуть ноги Трампу та запобігають перед ним.