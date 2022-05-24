Захід дає мотивацію росіянам ліквідувати Путіна, – Фейгін

Назавжди "прибрати" Володимира Путіна можуть лише люди, які володіють силовим ресурсом. Мовиться про армію, спецслужби або щось на кшталт "кадирівців".

Чи наважиться оточення Путіна його прибрати

Втім, наразі в Росії домінує страх. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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На його думку, оточення президента Росії Володимира Путіна могло б зробити щось схоже, як колись зробили з Михайлом Горбачовим: довести до невиліковної хвороби і закрити у санаторії.

Захід підштовхує цих людей до якихось рішучих кроків. Однак вони поки не просуваються,

– запевнив Фейгін.

За словами російського правозахисника, Сполучені Штати Америки і публічними, і непублічними методами довели свою позицію, мовляв, "приберіть цього божевільного". А далі вирішувати мають вже росіяни.

Марк Фейгін припустив, що через страх частина оточення Володимира Путіна думає про те, як його прибрати. Втім, дехто завчасно втік, аби сказати зараз "ми тут ні до чого".

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