Захід хоче знову перевірити Росію, – аналітик пояснив напругу в "блокаді" Калінінграда

Росія чудово розуміє нову стратегію Європи, НАТО, позаблокових країн і загалом усього цивілізованого світу. Однак вона також усвідомила, що її шантаж вже не працює, як раніше.

Про це 24 каналу повідомив міжнародний аналітик Олександр Краєв. За його словами, теперішні санкції щодо Калінінграда плавно виходять із суто економічного контексту на перевірку зі сторони Заходу.

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Захід хоче перевірити Росію

За словами аналітика, у ситуації із вступом до НАТО Фінляндії та Швеції всі побачили, що Росія може відступати, якщо їй дати сувору відповідь. Тобто не лише промовчати чи висловити своє незадоволення, а чітко заявити, що в разі будь-яких дій агресорки в цих країн вже є гарантії, і Захід відповідатиме силою.

Захід показав силу в ситуації із Фінляндією та Швецією. Тепер він хоче знову перевірити Росію. Хоче побачити, як вона реагуватиме, якщо все ж міжнародне право почне діяти,

– заявив Краєв.

Чи послаблять санкції

Як зазначив аналітик, ситуація з Калінінградом поки залишається дуже напруженою. Однак все ж вона схиляється більше на нашу користь та на користь західних партнерів України.

"Поки важко уявити, що будуть такі умови, щоб Європейський Союз чи Захід в цілому зняв санкції з Калінінграда або послабив на нього тиск", – зауважив він.

Росія не може відповісти

Крім того, Краєв наголосив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц знову у своїх найкращих традиціях заявив, що з Калінінградом зовсім інший випадок. Мовляв, вони розривають територію Росії, а так не можна.

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Однак, як зауважив аналітик, Шольц – єдиний, хто так сказав. Зараз із такою заявою канцлер Німеччини опинився на маргінесі.

"Я швидше вболіваю за те, що Захід свою позицію стосовно Калінінграда не змінить. Водночас Росія насправді поки сама не знає, що вона може цьому протиставити", – зазначив Краєв.

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