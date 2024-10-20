Треба впливати не на КНДР: як мав би діяти Захід, аби союз Путіна та Кім Чен Ина провалився

Росія, аби продовжувати війну в Україні, тісно співпрацює із КНДР. Однак союзниками Росії є й інші країни, які також мають агресивні амбіції щодо впливу у світі.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що країна-агресорка співпрацею із Північною Кореєю та залученням її солдатів до війни на території України, ймовірно, відвертає увагу міжнародного суспільства від зв'язків з іншою державою. На його думку, Захід має робити серйозний акцент на співпраці між Росією та Китаєм.

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Небезпека для Заходу

Іван Тимочко висловив думку, що Росія, напавши на Україну, мала намір захопити нашу державу, щоб у майбутньому розгорнути масштабний наступ на Європу. Окупантам це не вдалось. Тому тепер Китай слідкує за діями та тактикою Росії, щоб або напасти на країни НАТО, або мати серйозний вплив на них.

"Якщо Україна та наші союзники сконцентрують серйозну силу на Росію для того, щоб вона остаточно програла, тоді не стоятиме питання, куди Північна Корея відправлятиме своїх солдатів. КНДР опиниться сам на сам зі своїми викликами, адже побачить що диктатура, яка була в рази більша, впала під тиском колективного Заходу", – сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Він наголосив, що за таких обставин і Китай задумається, чи дійсно варто мати глобальні амбіції щодо впливу на країни Європейського Союзу.

Зверніть увагу! Політтехнолог Борис Тизенгаузен зазначив, що Китай дедалі більше допомагає Росії, зокрема постачає мікрочипи для військової техніки, через це на Пекін посилюється міжнародний тиск. Китай вже постає перед труднощами у торгівлі та ризикує потрапити під серйозні санкції, особливо якщо Дональд Трамп стане президентом США і посилить економічний тиск.

Китай, попри свої масштаби та економіку, досі не наважився на відкритий конфлікт із Заходом. Його риторика завжди була безпечною, мовиться про маневри, домовленості та торгівлю з потужними країнами світу.

Адже всередині Китаю теж надзвичайно велика кількість проблем. Тому, на мою думку, має бути ефективний удар по Росії, як суб'єкта на міжнародній геополітичній арені, аби й інші розуміли, що на них очікує,

– наголосив Тимочко.