Захід може допомогти ЗСУ знищити єдиний шанс Росії на успіх

Британська розвідка підкреслює, що втрати російських окупантів за останні 2 тижні могли збільшитися до нечуваних масштабів. Росія зазнала найбільших втрат з початку свого вторгнення в Україну.

Тактика "гарматного м'яса" – головна для ворога

Британська розвідка посилається на статистику Генштабу ЗСУ і робить висновки – середнє значення втрат росіян впродовж останнього тижня становить 824 загиблих вдень. Це в 4 рази перевищує показники, які були влітку.

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Можна говорити про те, що російські збройні сили перейшли до відомої тактики радянської армії – застосування "гарматного м'яса" як єдиної реальної можливості досягти перемоги у війні.

Як відомо, на тактику "гарматного м'яса" спирався засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин, коли мобілізував зеків. Було абсолютно очевидно, що ці люди не встигнуть навчитися воювати. Однак ні Пригожину, ні російським генералам, які використовували вагнерівців, це не було потрібно.

– це виснажити ЗСУ. Британська розвідка підкреслює, що і наші військові страждають від високого рівня втрат. Після цього виснаження Росія сподівалася залучити свій новий мобілізаційний резерв, який проходив навчання після оголошення мобілізації. Однак агресору так і не вдалося створити належний рівень мобілізаційного резерву.

Тому зараз Москва може сподіватися лише на продовження старої тактики – війну потрібно вигравати завдяки великій кількості "гарматного м'яса". Одного лиш особового складу недостатньо, Росії не вистачає сучасної військової техніки. Тому є сподівання, що плани російських стратегів про застосування "гарматного м'яса", як єдиної можливості перемогти українську армію, так і залишаться неефективними.

У якому разі Путін може сподіватися на перемогу

Однак багато чого залежатиме від того, які постачання сучасної зброї допоможуть ЗСУ не зустрічатися обличчям до обличчя з ворогом і значно скорочувати власні втрати. Завжди треба пам'ятати, що мобілізаційний ресурс Росії у рази перевищує мобілізаційний ресурс України.

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У класичній війні, тобто без застосування сучасної зброї, Путін має всі підстави сподіватися, що рано чи пізно ресурс України закінчиться, а Росія зможе взяти до війська ще тисячі людей, які зможуть окупувати Україну.

Абсолютно очевидно, що таких війн у сучасності немає. Далекобійна техніка, яку постачають ЗСУ, дозволяє знищити велику кількість живої сили й техніки без прямого зіткнення. Ось чому нові рішення Заходу про постачання ЗСУ сучасної зброї є такими загрозливими для Росії.