Захід може відповісти й на ситуацію "середнього кипіння", – Блінкен про дії Росії на Донбасі

20 лютого 2022 , 18:34
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Джерело:

CBS

Ентоні Блінкен заявив, що Захід може відповісти й на ситуацію "середнього кипіння" на Донбасі. Зокрема мовиться про дії Росії на Сході України.

Відповідну заяву зробив Ентоні Блінкен. Це трапилось 20 лютого. 

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Блінкен розповів про ймовірну відповідь Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив, що відповідь Заходу може бути і на нинішню ситуацію "середнього кипіння" навколо України.

Сценарій, у якому Росія залишає ситуацію на низькому чи середньому рівні кипіння, відповідь буде і на це,
 – пояснив політик.

Блінкен запевнив, що Штати навіть не розглядають варіант "уступлення територій", щоб припинити війну. Зокрема політик запевнив, що Штати не мають наміру визнавати входження:

  • Криму до складу Росії;
  • або ж приймати будь-які подібні рішення щодо Донбасу.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи допускають США можливість визнання возз'єднання Криму з Росією або будь-яких "інших територій на Сході України" для запобігання військовому конфлікту, він відповів: "Ні".

Коли Ентоні Блінкена попрохали уточнити, він сказав, що тема не обговорюється, а його слова правильні. 

До речі, держсекретар США пояснив, що Штати розширять допомогу Україні у випадку нового нападу Росії. Зокрема й військову допомогу. 

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Автор: Діана Квасневська