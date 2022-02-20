Захід може відповісти й на ситуацію "середнього кипіння", – Блінкен про дії Росії на Донбасі

Ентоні Блінкен заявив, що Захід може відповісти й на ситуацію "середнього кипіння" на Донбасі. Зокрема мовиться про дії Росії на Сході України.

Відповідну заяву зробив Ентоні Блінкен. Це трапилось 20 лютого.

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Блінкен розповів про ймовірну відповідь Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив, що відповідь Заходу може бути і на нинішню ситуацію "середнього кипіння" навколо України.

Сценарій, у якому Росія залишає ситуацію на низькому чи середньому рівні кипіння, відповідь буде і на це,

– пояснив політик.

Блінкен запевнив, що Штати навіть не розглядають варіант "уступлення територій", щоб припинити війну. Зокрема політик запевнив, що Штати не мають наміру визнавати входження:

Криму до складу Росії;

або ж приймати будь-які подібні рішення щодо Донбасу.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи допускають США можливість визнання возз'єднання Криму з Росією або будь-яких "інших територій на Сході України" для запобігання військовому конфлікту, він відповів: "Ні".

Коли Ентоні Блінкена попрохали уточнити, він сказав, що тема не обговорюється, а його слова правильні.

До речі, держсекретар США пояснив, що Штати розширять допомогу Україні у випадку нового нападу Росії. Зокрема й військову допомогу.

Коротко про останні новини щодо ймовірного нападу Кремля

Протягом декількох останніх днів Росія загострює ситуацію на Донбасі. Так, 17 лютого бойовики 60 разів порушили тишу, 18 лютого – 66, 19 лютого – 136.

Дії проросійських бойовиків призвели до пошкодження дитячого садочка в Станиці Луганській, ледь не постраждала школа. Також поранення отримали мирні жителі та військові. На жаль, двоє військовослужбовців загинули.

Водночас Росія та Білорусь заявила про продовження військових навчань, які мали завершитись 20 лютого. Нібито причина продовження – наростання військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі.

Натомість Олексій Резніков заявив, що продовження навчань було передбачуваним.

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