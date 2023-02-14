Захід пообіцяв допомогти Україні навесні перейти у контрнаступ
Світ й надалі продовжить допомагати Україні та надавати нашій державі підтримку у боротьбі з російським ворогом. Союзники пообіцяли допомогти українцям навесні перейти у контрнаступ.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання "Рамштайну", інформує 24 Канал. Нагадаємо, що сьогодні, 14 лютого, у Брюсселі розпочинається дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО.
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Україні допоможуть навесні перейти у контрнаступ
За словами Остіна, всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення стосовно військової підтримки України.
Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну у її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти у контрнаступ навесні,
– заявив глава Пентагону.
Остін наголосив, що країни-партнери робитимуть усе, щоб Україна отримала необхідно допомогу, яку їй обіцяють.
Генсек НАТО відреагував на початок нового наступу окупантів
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має терміново отримати те, що їй потрібно для перемоги у війні, бо російські загарбники вже розпочали новий наступ на Донбасі.
За словами генсека, диктатор Владімір Путін готується до нової війни в Україні і тому західні партнери мають забезпечити, щоб Україна отримала необхідну зброю.
"Ми бачимо, як вони спрямовують більше військ, більше зброї, більше можливостей", – зазначив Столтенберг.
Стосовно відправлення винищувачів Україні він додав, що це не найнагальніша проблема, але мають відбутися переговори з союзниками про те, які системи надати Києву.
Зустріч у форматі "Рамштайн": що відомо
- Зауважимо, що дев'ята зустріч міністрів оборони країн-союзниць розпочалася вже сьогодні, 14 лютого.
- У НАТО анонсували, що міністри оборони планують зміцнити оборону Альянсу, а також підтримати Україну. Напередодні зустрічі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів про заплановане обговорення питання постачання Україні бойових літаків.
- Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман повідомив, що, ймовірно, на "Рамштайні" представники країн будуть обговорювати два ключових питання для України.
- А політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що "Рамштайн" пройде відносно спокійно. За його словами, наразі Україна очікує політичні заяви про передачу британських далекобійних ракет та літаків.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює, щоб усі переговори відобразилися в оборонних рішеннях партнерів як на "Рамштайні", так і за час до 24 лютого.