Захід України атакують "Шахеди": вибухи чули у Хмельницькій області

Проти ночі 29 грудня ворог вкотре атакував Україну ударними безпілотниками. "Шахеди" запустили з двох напрямків – північного та південного.

Подолавши чимало кілометрів шляху, певна частина дронів опинилася у небі над західними областями. Старокостянтинів на Хмельниччині був під ударом – в області чули вибухи.

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Атака "Шахедів" на Захід України: що відбувалося

Загроза від російських дронів-камікадзе для західних українських областей виникла майже одразу на початку доби 29 грудня. Повітряні сили докладно інформували українців про пересування небезпечних обєктів нашим небом.

Станом на 3 ранку повітряна тривога охопила Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку та Хмельницьку області. Суспільне повідомляло про вибухи, які чули на Хмельниччині.

Моніторингові канали ж писали, що цієї ночі ворог застосував достатньо велику кількість дронів, тож, попри збиття, загроза триває вже багато годин. Протиповітряна оборона докладає всіх зусиль, щоб її мінімізувати.

що удару цієї ночі зазнала й Одеська область. Відомо, що під час атаки "Шахедів" близько півночі сталося влучання уламків у багатоповерхівку в Одесі, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Докладніше про атаку Росії "Шахедами" на Україну вечора 28 – ночі 29 грудня читайте за цим посиланням.

Також важливо: Повітряні сили написали у телеграмі, що зафіксовано виліт 9 бортів Ту-95МС з Мурманської області Росії. Про пуски крилатих ракет, якщо такі відбудуться, ПС повідомлять додатково.