Захід веде політичну гру з Росією: з літаками для України буде, як із танками

Україна поки що очікує на рішення щодо постачання літаків, а її партнери домовляються про спільну позицію. Ймовірно, Київ все ж отримає західні літаки найближчим часом.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, аналогічною була ситуація з танками, коли спочатку союзники говорили, що не будуть їх постачати, а потім усі заявили про позитивні рішення.

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Все залежить від готовності українців

Іван Ус переконаний, що рішення по літаках залежить від того, скільки українців готові ними керувати та пригадав ситуацію із танками, коли їх спочатку відмовлялись постачати, потім стало відомо про навчання екіпажів, а коли вже було узгоджено постачання з усіма партнерами, рішення було оголошено.

"Згадайте позицію Німеччини. Скільки було заяв про те, що нічого не дамо і тут в одну мить Німеччина дає ці танки", – сказав Іван Ус.

Це може бути політичною грою

Іван Ус припустив, що такий підхід до постачання зброї Україні може свідчити про те, що Захід грає із Росією.

Іван Ус впевнений, що Україна отримає літаки, так само як це було з танками: дивіться відео

"Це гра з Росією, тому що ви уявляєте собі реакцію на їхніх "заперебрикових" телеканалах, коли щойно вони розмовляють про те, що нам не дадуть це озброєння, а його потім дають", – сказав Іван Ус.

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Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень припустив, що це може бути для того, щоб подивитись на реакції російських пропагандистів.

Україна очікує на рішення по літаках: що відомо