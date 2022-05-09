Захід зміг переграти 9 травня, – політолог про відсутність нових заяв Путіна на параді

Путін не пішов на подальшу ескалацію, бо вчора весь світ об'єднався навколо України. Перша леді США – в Ужгороді, прем'єр Канади Джастін Трюдо – у Ірпені та Бородянці, а згодом ще й сидів поруч із Зеленським та зустрічі G7.

Про це 24 каналу повідомив політолог Микола Давидюк. Він також додав, що так само важливим був приїзд спікерів норвезького та німецького парламентів до Києва.

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Велика сімка згодом теж зустрілась із українськими лідерами, все це свідчить про те, що Захід та Україна змогли переграти 9 травня Путіна, продемонструвавши йому колективну згуртованість,

– переконаний Микола Давидюк.

На думку політолога, у Путіна є особисті комплекси, а також замучене пропагандою населення, яке вже саме не розуміє, що йому потрібно, окрім чужої крові. Росіяни не розуміють, яку державу вони будують та яким буде завтра.

Відповідно, з ось цих непорозумінь і була написана путінська промова – ні про що, пуста. Напевно так виглядають бункерні щурі, люди, які бояться власної тіні,

– стверджує Давидюк.

Що не так із країнами, які заграють із агресором

Експерт пояснює, що додо Європи, то зокрема її бізнесові інтереси дуже прості – якщо зараз не перемогти Росію і не взяти залишки з неї на озброєння у боротьбі проти Китаю, а таке в цьому столітті ще цілком можливе, то росіяни самі з ними об'єднаються.

Тому сьогодні ті країни, які намагаються заробити на російській нафті, мають зрозуміти – скоро їх просто може не стати, а інтереси ніхто не врахує, додає Давидюк.

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