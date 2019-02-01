Захід приватних компаній на ринок залізниць: який це матиме вигляд в Україні

Приватна тяга, або, простими словами, надання можливості приватним компаніям здійснювати перевезення вантажів і перевезень, в Україні відбуватиметься поступово. Спершу в уряді планують зробити цей процес рентабельним, а потім вже – перетворити на бізнес.

Як пояснив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, спершу вони планують визначити ті ділянки, де "Укрзалізниця" отримує прибуток, пише УНІАН.

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"Потім в експериментальному режимі, домовившись із великим світовим оператором, запустимо приватну тягу, щоб відпрацювати рентабельність маршрутів та згодом перетворити це на бізнес. До речі, є інтерес з боку окремих операторів зайти на український ринок залізничних перевезень", – зауважив він.

За його словами, Україна є готовою до будь-якого формату.

"Для нас важливо, щоб ця модель запрацювала. Я переконаний в успішності цієї моделі, бо бізнес організує її більш досконало", – підкреслив Омелян.

Для того, щоб після запровадження приватної тяги "Укрзалізниця" не зазнавала збитків, Міністерство інфраструктури має намір весь процес узгоджувати з нею.

"Морально вона вже більш-менш прийняла цю пропозицію президента України, але я розумію, що буде ще сильний опір. Тим не менш, ми наголошуємо, що жодним чином не будемо забирати у "Укрзалізниці" прибуткові ділянки та віддавати їх приватним гравцям, ми говоримо виключно про ті, які наразі є збитковими", – констатував Омелян.

Що таке приватна тяга? Законопроект про приватну тягу передбачав відокремлення діяльності оператора інфраструктури та перевізника (зараз і інфраструктурою, і перевезеннями займається одна компанія – "Укрзалізниця"), визначав умови доступу до інфраструктури, відповідальність перевізників і принципи тарифної політики. Також він допускав приватні компанії до організації перевезень пасажирів і вантажів.