Захід приборкає Іран, тому він сильно не допоможе Росії, – політолог

Іран продовжує постачати дрони Росії, якими вона атакує українські міста. Але Захід проводить успішні спроби приборкати іранців, тож ця країна не зможе сильно допомогли Кремлю.

Про це в ефірі 24 каналу заявив російський опозиціонер, політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Дві авторитарні країни близькі одна до одної, в тому числі і стилістично.

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Іран намагається видати чорне за біле

Політолог говорить, що Іран вже багато разів "хапали за руку" з приводу застосування дронів-камікадзе у війні. Українці неодноразово демонстрували іранську техніку світовим ЗМІ та політикам. Така поведінка є путінським стилем "Я не я, і кобила не моя", щоб заперечувати все до останього, як прийнято в кримінальному середовищі.

Іран автоматично, як і Владімір Путін, намагається видати чорне за біле і заперечує очевидне. Це ні до чого не призведе, ніяких ресурсів чи важелів тиску на американців чи українців у нього немає,

– впевнений Ейдман.

Повне інтерв'ю Ігоря Ейдмана: дивіться відео

Західні країни зупинять Іран

На думку російського опозиціонера, Іран і далі може постачати зброю до Росії. Але західні країни та Велика сімка роблять кроки для того, щоб змусити Іран відмовитися від постачання зброї агресору.

Ми бачимо, що дронів стало менше, і поки що не чутно про іранські ракети, якими також загрожували на російській стороні. Тому я думаю, що західний світ приборкає іранську активність. Сильно Іран Росії не допоможе,

– вважає Ігор Ейдман.

Російський політолог радіє, що Іран не має ядерної зброї, а тільки ядерну програму. На його думку, ядерна зброя надає певну "індульгенцю" на багато злочинів, які ми бачимо на прикладі Росії.

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