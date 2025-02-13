"Не зважати на заяви західних політиків": командир 429 полку закликає долучатись до війська

Низка західних політиків роблять заяви, які можуть створити враження, що кінець війни вже близько. Однак майбутнє України безпосередньо залежить від кожного громадянина та міцності Сил оборони.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко у розмові з 24 Каналом закликав не звертати увагу на інформаційний простір та активно долучатися до лав армії. Зазначимо, що юнаків можуть мобілізувати з 18 років.

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Найважливіше – люди

Командир полку безпілотних систем Юрій Федоренко звернувся до громадян із закликом активно долучатись до рекрутингової кампанії та мобілізаційних процесів. Він зазначив, що зараз 429 полк активно комплектується, і кожен має шанс стати частиною сили, яка захищає країну.

Не зважайте на те, що відбувається в інформаційному просторі України. Різні заяви політиків, маю на увазі, які відносяться до наших стратегічних міжнародних партнерів, можуть навіяти думку, що кінець війни вже майорить за горизонтом. Але насправді, де ми будемо знаходитись сьогодні й завтра залежить від кожного з нас і від того, наскільки сильними будуть Сили оборони,

– підкреслив він.

Командир наголосив, що найважливішим ресурсом для оборони є люди, адже за кожною гарматою чи пультом FPV-дрона стоїть жива людина, яка своєю працею і відвагою не дає ворогу жодного шансу захопити нашу землю та посіяти хаос. Він закликав усіх, хто має можливість, долучитись до захисту країни, адже від кожного залежить результат цієї боротьби.

У ЦПД попередили про дискредитаційну операцію навколо однорічних контрактів для добровольців 18 – 24 років.