Не є чимось немислимим, – голова МЗС Польщі про відправку західних військ в Україну

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не виключає, що присутність західних військ в Україні може стати реальністю. За його словами, в історії вже були прецеденти, коли світ об'єднувався, аби спільно протистояти ворогу.

На тлі 25-річчя членства Польщі в НАТО міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський заявив, що ідея західної військової підтримки України, яку нещодавно порушив президент Франції Емманюель Макрон, може мати важливе значення для стримування агресії Росії.

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Прецеденти історії та ООН

На конференції в польському Сеймі Сікорський нагадав про Корейську війну, коли міжнародна коаліція прийшла на допомогу під егідою ООН. Він акцентував на важливості створення правової бази для подібних дій, як це було зроблено під час засудження агресії Росії на Генеральній асамблеї ООН.

Пам'ятаєте, на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй одразу після вторгнення понад 140 країн зі 190 проголосували за те, щоб засудити агресію як неприйнятну. Це не просто заява для преси, це створення правової бази,

– наголосив міністр.

Сікорський високо оцінив французьку ініціативу, яка, на його думку, може змусити Росію замислитися над наступними кроками Заходу. Посадовець додав: "Коаліція держав-членів ООН тут (в Україні – 24 Канал) для припинення агресії не є чимось немислимим".

Політик вважає, що Захід повинен використовувати свою здатність до творчої та асиметричної ескалації, щоб ефективно протистояти агресії Кремля.

Я ціную французьку ініціативу останніх днів. Тому що, на мою думку, вона має добрий намір, а саме – щоб саме російський президент питав себе, яким буде наш наступний крок, а не щоб він був впевнений, що ми не зробимо нічого креативного, і тому міг планувати свої сценарії,

– наголосив Сікорський.

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Згадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що не можна повністю виключати відправлення західних військ в Україну. Ці його слова викликали жваві дискусії з боку партнерів. Чимало лідерів країн НАТО відкинули можливість відправки солдатів в Україну.