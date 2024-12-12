Відправка західних військ до України: коли це можливо та що вони робитимуть

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Варшави, де поспілкувався з прем'єром Польщі Дональдом Туском щодо розміщення в Україні миротворчого контингенту. Деякі ЗМІ припускали, що до нас можуть відправити приблизно 40 тисяч військових.

Передбачалося, що відправлення західного контингенту можливе після припинення вогню. Як розповів 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак, є різні формати залучення іноземних військ в Україні.

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Чи погодиться на це НАТО

Всі країни-члени Альянсу повинні висловитися за певне рішення. Всі добре розуміють, що одностайності серед 32 країн щодо цього питання точно не буде. Щонайменше Угорщина й Словаччина його блокуватимуть.

Але кожна країна окремо може діяти на власний розсуд. Вже були випадки, коли до тих чи інших операцій залучали Францію, Велику Британію, Німеччину, але не колективне НАТО.

Відправлення військ в Україну може бути тільки після закінчення війни, бо на цьому етапі воно не має сенсу. Не існує гарантій, що бійці не зазнають поранень, не будуть вбиті, що призвело б до шалених ускладнень всередині національних урядів,

– наголосив колишній співробітник СБУ.

У якому форматі можуть залучити війська

Одразу постає питання, де стоятимуть іноземні бійці. Можемо припустити, що їх розмістять у великих містах України, в тилу. Також, можливо, вони стоятимуть на лінії розмежування. Але в такому випадку це має погодити Росія, що малоймовірно.

Якщо країна-агресорка все-таки піде на такий крок, то зі 100% вірогідністю Владімір Путін захоче бачити на лінії боєзіткнення представників країн, яким довіряє. Наприклад, Білорусь, Казахстан, Китай, африканські країни, щоб збалансувати ситуацію.

Головне питання, який функціонал цих військових? Встановлення миру – ні, його підтримка – теж ні. Можливо, контроль, як свого часу це робила ОБСЄ, коли їхні представники просто їздили й фіксували, все що відбувається,

– розповів Іван Ступак

Зверніть увагу! Після зустрічі з Макроном глава Дональд Туск заявив, що польські війська не зайдуть в Україну навіть після припинення вогню. Повідомлення про відправлення солдатів він назвав спекуляцією.

"На цьому етапі так, але це велика політика, де все може змінитися. Наприклад, якщо за миротворчу діяльність країни-учасники отримуватимуть грошові вливання, а бійцям платитимуть більше, то все може змінитися. Тож це питання ціни, вартості, політики й інтересу", – підсумував Іван Ступак.

Нагадаємо, західні ЗМІ написали, що Еммануель Макрон планує створити європейську миротворчу місію в Україні. Ключовим союзником у цьому мала стати Польща.

Після того як глава польського уряду заперечив цю можливість, президент Франції сказав, що ніхто крім Польщі не може вирішувати, що їй робити. Водночас підтримка Парижу продовжиться.