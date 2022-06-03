Захищаємо Україну вже 100 днів, – Зеленський з командою записав звернення до українців

Президент Володимир Зеленський виступив перед українцями з черговим зверненням. Цього разу він записав його зі своєю командою.

Президент записав відео у 100-й день війни. У кадрі присутні прем'єр Денис Шмигаль, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, його радник Михайло Подоляк та голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія.

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Наша команда набагато більша. Збройні Сили України тут. Найголовніше – наш народ тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Слава Україні!

– сказав Зеленський у зверненні.

Президент також впевнено констатував, що перемога за нами.

Звернення Зеленського на 100-й день війни: дивіться відео

Нагадаємо, що росіяни у війні проти України зазнають величезних втрат. Генеральний штаб Збройних Сил України на ранок 3 червня повідомив, що наші воїни ліквідували вже 30 950 росіян. Також ворог втрачає багато техніки.

Важливі тези Зеленського з попереднього звернення

У зверненні президента до народу українців за 2 червня Зеленський традиційно розповів основні новини та успіхи України в боротьбі з ворогом. Зокрема, президент зауважив, що Штати на різних рівнях підтвердили надання нашій державі сучасних ракетних систем залпового вогню. Ця американська зброя справді допоможе рятувати життя наших людей і захищати українську землю. На неї ми всі довго чекати і сподівалися.

Зеленський також наголошував, що Росія застосовує всі свої збройні можливості у війні проти України та не рахує людей. За свої цинічні удари політичне та військове командування Росії буде відповідати. Окупантам не допоможе жодне лобі – вони отримають покарання за все.

Володимир Зеленський нагадав українцям і про те, що за декілька тижнів ми очікуємо відповідь Європейського Союзу щодо питання про статус кандидата для України. Росія і тут залучила всі свої темні сили, щоб нашкодити Україні. Адже війна, окрім поля бою, триває ще й на дипломатичному та інформаційному фронтах. Тому українці будуть вдячні кожному за підтримку.

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