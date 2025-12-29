Вже всі б сиділи без світла: в уряді розповіли, чи працює фізичний захист об'єктів енергетики

Росія продовжує цинічну кампанію знищення енергетичної інфраструктури України. Втім, попри ворожі атаки, побудований фізичний захист на об'єктах уже неодноразово рятував енергетику.

Відповідну заяву під час пресконференції зробив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, передає 24 Канал.

Як Україна захищає енергетику?

За словами міністра, оснащений захист близько 100 разів допомагав уникнути критичних наслідків для енергетичної інфраструктури.

Це (побудований фізичний захист – 24 Канал) працює точно від БпЛА, від "Шахедів",

– зауважив Кулеба.

Він додав, що найкраще працює комплекс захисту. Йдеться про одночасну роботу засобів РЕБ, про мобільні вогневі групи, а також і про фізичний захист об'єктів.

А в разі, коли один з цих елементів відсутній, спроможність енергооб'єкта витримати атаку суттєво знижується.

Зі свого боку голова Держагенства з відновлення та розвитку Сергій Сухомлин зазначив, що саме фізичний захист великих підстанцій (йдеться про 46 елементів) забезпечив можливість контролювати ситуацію.

Якби він не був побудований, сьогодні ми б всі сиділи без світла,

– наголосив він.

Сухомлин також додав, що решта 120 об'єктів захисту будуються в дуже стислі терміни. Частина з них будуть завершені до нового року. На жаль, внаслідок обстрілів виникають труднощі з облаштуванням захисних споруд саме через безпекову ситуацію.

Втім, як зазначив Сухомлин, роботи йдуть фактично цілодобово.

