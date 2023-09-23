35 цукерок через наглядача: як захисниця "Азовсталі" вітала чоловіка з днем народження у полоні

Конотопець Ілля Колесніков, який боронив "Азовсталь" разом із дружиною, потрапив у полон. Навіть там кохана змогла привітати його з днем народження.

Захисник розповів, що вони розписалися, вже коли потрапили в оточення. На той момент пара була разом 4 роки.

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Одружилися на "Азовсталі"

Ілля розповів, що вирішив не чекати з одруженням, коли "Азовсталь" опинилася в оточенні росіян.

Я зрозумів, що зараз або ніколи. У неї шансів вижити більше, ніж у мене. Я просто в телеграмі написав SMS: "Давай?". "Давай". Вона написала замість мене і замість себе рапорт. Командир під час воєнного стану має право розписувати. Він підписав рапорт і все, 30 березня нас розписали на "Азовсталі",

– зазначив боєць.

За весь час, поки пара була на "Азовсталі", вони змогли побачитися лише 6 разів. Новину про вихід у російський полон сприйняли негативно, але, за словами військового, це був єдиний вихід.

"Ми розуміли, наскільки багато наших знайомих поранених, то якщо буде з нашого боку прорив і ми їх покинемо, то це буде не "ахті" круто. І ми вирішили: вже точно треба здаватись в полон. Іншого виходу не було, я впевнений на 100%. Сили переважали в дуже багато разів. І сили не обов'язково людської, а техніки, авіації", – згадує Ілля.

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Захисниця змогла привітати чоловіка з днем народження

Відео, на якому можна побачити, як підрозділ Іллі 20 травня 2022 року виходить з "Азовсталі" зняли російські репортери. Після цього була Оленівка, де, якщо не враховувати теракт, умови були кращими, ніж у наступному пункті – Донецьку.

"Нас було в камері 26 людей, камера розрахована на десятьох. Немає вікон, там просто решітки, і це всю зиму, всю осінь, всю весну. Ми розуміємо, що це полон, могло б ще гірше бути. Годувати – годували, гуляти – не гуляли, не виводили. За весь час нас водили купатись – під Новий рік і в березні. Гімн Росії співали, я не знаю скільки треба співати гімн України, щоб по числу переплюнути", – розповів військовий.

У полоні дружина Іллі через одного з наглядачів змогла привітати чоловіка з днем народження. Тоді він і дізнався, що їх утримують на одному поверсі:

"Я беру цей пакет, дивлюсь, я не знаю, хто мені дав, що мені дав, я відкриваю – там записка і цукерки. Дружина якось там, через десяті руки попросила, щоб мені передали 35 цукерок та 5 печеньок на день народження. В мене такі очі, я там взагалі", – згадує боєць.

Майже через рік полону, 6 травня 2023 року, Іллю разом з Катериною обміняли.