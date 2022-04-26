Захисники Маріуполя не підуть на таку ганьбу, – Арестович про "рекомендації" росіян здатися

26 квітня 2022 , 21:06
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Олексій Арестович відреагував на пропозицію Володимира Путіна, щоб полк "Азов" здався. Він наголосив, що такого – не буде.

Наші військові в "Азовсталі" тримаються та виходять на вилазки. Про це радник керівника Офісу Президента заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Україна робить величезні дипломатичні зусилля, щоб вплинути на ситуацію в Маріуполі. Сьогодні, 26 квітня, тему блокади міста обговорювали президент Туреччини Реджеп Ердоган та очільник Кремля Володимир Путін.

Агресор цинічно заявив, що в Маріуполі вже немає спротиву та запропонував українським захисникам здатися. Мовляв, найкраще, що може зробити Київ, це дати військовим таку команду.

Але наші військові звісно не підуть на таку ганьбу. До того ж нема жодної віри до вправного поводження росіян з нашими військовими в тилу. Ми пам'ятаємо Іловайськ,
– наголосив Арестович.

Головне про ситуацію в Маріуполі

Дивіться відео з брифінгу Арестовича:

 

Автор: Софія Мінджоса