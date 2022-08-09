Інформаційна операція: окупанти заявили про смерть захисника Маріуполя із запізненням у місяць

російські загарбники заявили про смерть українського військовополоненого з "Азовсталі". Але пропагандисти заплутались у своїй брехні і повідомили про це із запізненням у місяць.

Новину про смерть українського захисника окупанти опублікували 9 серпня. За їхніми словами, військовий загинув внаслідок "хронічних захворювань", хоча про погіршення стану здоров’я інформації не було. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Як забрехалися кремлівські пропагандисти

Російські пропагандисти заявили, що загиблий військовополонений є одним з учасників штурмової групи "Ведмеді". Щодо цих захисників "Азовсталі" росія збирається провести перше показове судилище в тимчасово окупованому Донецьку.

Лубінець наголосив, що українська сторона не знає імені та прізвища загиблого.

Так, про смерть військовополоненого у російських медіа повідомляється тільки 9 серпня, хоча в статті зазначається, що він "помер у слідчому ізоляторі республіки до завершення розслідування кримінальної справи відносно всіх звинувачених і передачі справи в суд".

Повідомлення ж про передачу справи в суд вийшло місяцем раніше – 5 липня, коли так звана "прокуратура ДНР" передала справу до так званого "Верховного суду ДНР" щодо 10 українських військовополонених "Ведмедів" та просить застосувати до них найвищу міру покарання – смертну кару.

1 серпня розпочався суд – слухання "справи" у Донецьку, винесення вироку заплановане на 10 серпня.

Виходить, що повідомлення про смерть військовополоненого вирішили опублікувати через місяць, переддень публічного винесення вироку. І це не випадковість, адже саме на свідченнях нібито випадково померлої людини збираються будувати вирок. Це свідчить про те, що реальних фактів здійснення злочинів українськими захисниками немає,

– підкреслив Лубінець.

Евакуація з "Азовсталі": головні новини

Операція з порятунку заблокованих на "Азовсталі" українських бійців розпочалась 16 травня. 53 захисників евакуювали до тимчасово окупованого Новоазовську.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що в полоні перебувають понад 2,5 тисячі захисників, які боронили "Азовсталь".

29 червня Україна провела наймасштабніший обмін військовополоненими. Додому повернулися 144 наші захисники, серед яких 95 – героїчні оборонці "Азовсталі".

Крім того, з'явилася інформація, що загиблих захисників Маріуполя поховають у Києві на спільному кладовищі.

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