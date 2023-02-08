"Україна не здасться": литовський журнал визнав захисників Маріуполя "людьми року"

Литовський журнал VALSTYBĖ визнав захисників Маріуполя людьми року. На обкладинці видання опублікували фото героя Михайла Діанова.

У матеріалі VALSTYBĖ наголосили, що світлина Діанова для усього світу стала символом незламності українських воїнів. Фото зробили у той час, коли герої під керівництвом Дениса Прокопенка в оточенні російських окупантів захищали "Азовсталь" у Маріуполі.

Зверніть увагу "Неймовірна зустріч": Даша Астаф'єва зачарувала спільними фото з морпіхом Діановим

У VALSTYBĖ зауважили: захисників Маріуполя обрали "людьми року", адже їхній героїзм та самопожертва змінили хід війни.

Оборонці "Азовсталі" не здавалися – це стало сигналом для західних демократій

Захисники Маріуполя також змінили сприйняття війни у світі. У VALSTYBĖ наголосили, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало західних демократій перебували у стані очікування.

Вони надзвичайно повільно реагували на прохання України про допомогу. Очікування тривало тижнями та навіть місяцями. Дехто, можливо, навіть сподівався, що у разі хоч якихось успіхів окупантів можна буде вдати, наче нічого й не сталося.

Водночас українські герої продовжували боротьбу. Їхня історія стала доказом, що Росії – країні-терористці – не вдасться реалізувати свій задум. Бліцкригу не буде.

Матеріал у VALSTYBĖ підсумували тим, що нема чого чекати, адже Україна просто так не здасться.



Михайло Діанов на обкладинці литовського видання / VALSTYBĖ

Діанов повернувся з російського полону – головне

Михайло Діанов захищав Україну від російських загарбників ще з 2015 року. Вранці 24 лютого герой розповів доньці Катерині, що перебуває у Маріуполі. Діанов повідомив: українські захисники відсувають лінію фронту ближче до Сходу.

Згодом герой потрапив на "Азовсталь". Його світлина з пораненою рукою стала одним з символів героїчної оборони Маріуполя.

З російського полону Діанов повернувся 21 вересня 2022 року. Медики встановили, що у руці воїна бракує 4 сантиметрів кістки. Згодом йому зробили операцію у США.