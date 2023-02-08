"Україна не здасться": литовський журнал визнав захисників Маріуполя "людьми року"

8 лютого 2023, 12:55
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Джерело:

VALSTYBĖ

Литовський журнал VALSTYBĖ визнав захисників Маріуполя людьми року. На обкладинці видання опублікували фото героя Михайла Діанова.

У матеріалі VALSTYBĖ наголосили, що світлина Діанова для усього світу стала символом незламності українських воїнів. Фото зробили у той час, коли герої під керівництвом Дениса Прокопенка в оточенні російських окупантів захищали "Азовсталь" у Маріуполі. 

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У VALSTYBĖ зауважили: захисників Маріуполя обрали "людьми року", адже їхній героїзм та самопожертва змінили хід війни. 

Оборонці "Азовсталі" не здавалися – це стало сигналом для західних демократій

Захисники Маріуполя також змінили сприйняття війни у світі. У VALSTYBĖ наголосили, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало західних демократій перебували у стані очікування.

Вони надзвичайно повільно реагували на прохання України про допомогу. Очікування тривало тижнями та навіть місяцями. Дехто, можливо, навіть сподівався, що у разі хоч якихось успіхів окупантів можна буде вдати, наче нічого й не сталося. 

Водночас українські герої продовжували боротьбу. Їхня історія стала доказом, що Росії – країні-терористці – не вдасться реалізувати свій задум. Бліцкригу не буде. 

Матеріал у VALSTYBĖ підсумували тим, що нема чого чекати, адже Україна просто так не здасться. 


Михайло Діанов на обкладинці литовського видання / VALSTYBĖ

Зауважте! Світлини героїв "Азовсталі" під час героїчного захисту Маріуполя зробив український захисник Дмитро "Орест" Козацький. Перебуваючи у російському полоні, герой отримав престижну премію Grand Press Photo 2022.

Діанов повернувся з російського полону – головне

  • Михайло Діанов захищав Україну від російських загарбників ще з 2015 року. Вранці 24 лютого герой розповів доньці Катерині, що перебуває у Маріуполі. Діанов повідомив: українські захисники відсувають лінію фронту ближче до Сходу.
  • Згодом герой потрапив на "Азовсталь". Його світлина з пораненою рукою стала одним з символів героїчної оборони Маріуполя.
  • З російського полону Діанов повернувся 21 вересня 2022 року. Медики встановили, що у руці воїна бракує 4 сантиметрів кістки. Згодом йому зробили операцію у США.

Автор: Мар'яна Бекало