Захисники Маріуполя знищили 4 танки, БМП та ще 11 одиниць броньованої техніки

Вороги продовжують бомбардувати мирне населення. А все тому, що на суші він зазнає неабияких втрат. Так, захисники Маріуполя вивели з ладу 4 ворожі танки, БМП, а також 11 одиниць броньованої техніки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці зазначило МВС України. У відомстві підкреслили, що захисники Маріуполя котрий день тримають оборону.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Вороги продовжують втрачати свою бойову техніку

Зокрема у МВС подякували поліцейським, які патрулюють місто та допомагають мешканцям Маріуполя.

Що ж стосується ворожої техніки, то морпіхам вчора, 9 березня, вдалося знищити 4 танки та 1 БМП.

А от гвардійці Окремого загону спеціального призначення "Азов" знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. Серед неї – командно-штабна машина.

У відомстві зазначають, що люди вірять в оборонців: багато хто не хоче виїжджати, а більшості й ніде. Для декого важливо зберегти дім, навіть якщо він перетворився на руїни.

Усі розуміють, що треба діяти гуртом та злагоджено, адже місто в оточенні з 1 березня. Це не лише місто – це люди, це наші патріоти, які віддають життя за Україну. Ми боремося заради дітей, заради жінок, заради батьків та, власне, задля нашого світлого майбутнього!,

– йдеться у повідомленні.

Це цікаво – Друга армія світу… з кінця – Дивіться відео:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!