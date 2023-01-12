Вже 286-й літак: наші захисники приземлили ворожий Су-25 та безпілотник

Наші Повітряні сили приземлили літак та безпілотник росіян. Це трапилось на Сході та Півдні України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, успіху наші бійці досягли 12 січня. Мовиться про Су-25 та "Орлан-10".

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Що відомо про потужну роботу Повітряних сил

Уранці 12 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ на Східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25, а на Півдні країни – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10",

– заявили Повітряні сили.



ЗСУ збили авіацію російських загарбників

Варто зауважити, що з 24 лютого 2022 року Росія на війні в Україні втратила 285 літаків. Збитий 12 січня Су-25 став 286-ю втратою у збройних силах ворогів.

Успіхи ЗСУ щодо ліквідації ворога: коротко