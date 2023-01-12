Вже 286-й літак: наші захисники приземлили ворожий Су-25 та безпілотник
12 січня 2023, 11:10Читать новость на русском
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Наші Повітряні сили приземлили літак та безпілотник росіян. Це трапилось на Сході та Півдні України.
За даними Повітряних сил ЗСУ, успіху наші бійці досягли 12 січня. Мовиться про Су-25 та "Орлан-10".
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Що відомо про потужну роботу Повітряних сил
Уранці 12 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ на Східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25, а на Півдні країни – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10",
– заявили Повітряні сили.
ЗСУ збили авіацію російських загарбників
Варто зауважити, що з 24 лютого 2022 року Росія на війні в Україні втратила 285 літаків. Збитий 12 січня Су-25 став 286-ю втратою у збройних силах ворогів.
Успіхи ЗСУ щодо ліквідації ворога: коротко
- Станом на ранок 12 січня в Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога. Зокрема, наші військові приземлили гелікоптер окупантів. Ба більше, втрати живої сили сягнули 113 390 росіян.
- Окрім того, у ворогів величезні втрати у Соледарі. За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, підступи до міста всіяні тілами окупантів.
- Ба більше, 9 січня наші військові артилерійськими засобами ліквідували ворожий катер, на якому були російські військові. Їхні втрати уточнюються. Це відбулось в дельті річки Дніпро, в районі острова Білогрудий на Херсонщині.