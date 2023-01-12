Вже 286-й літак: наші захисники приземлили ворожий Су-25 та безпілотник

12 січня 2023, 11:10
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Наші Повітряні сили приземлили літак та безпілотник росіян. Це трапилось на Сході та Півдні України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, успіху наші бійці досягли 12 січня. Мовиться про Су-25 та "Орлан-10".

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Що відомо про потужну роботу Повітряних сил

Уранці 12 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ на Східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25, а на Півдні країни – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10",
– заявили Повітряні сили.  


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Варто зауважити, що з 24 лютого 2022 року Росія на війні в Україні втратила 285 літаків. Збитий 12 січня Су-25 став 286-ю втратою у збройних силах ворогів. 

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Автор: Діана Квасневська