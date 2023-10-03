Україна, готується до можливих атак і тримає запаси трансформаторів за кордоном, – The Economist

Росія від жовтня 2022 року почала постійно атакувати енергетичну інфраструктуру України. Наша країна нині готується до зими й підступних дій ворога, який вкотре може мати на меті залишити українців без світла.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголошує, що Україна готується до нових можливих атак. Втім, нині енергетична інфраструктура значно вразливіша, ніж у 2022 році, адже немає надлишкових потужностей та мало запасного обладнання.

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Україна готує запаси трансформаторів

Журналісти The Economist стверджують, що Україна замовила 100 нових високовольтних трансформаторів, половину з яких будуть виготовляти всередині країни, а половину – планують закупити за кордоном. Втім, атаки на українські підприємства призвели до того, що виробництво трансформаторів сповільнилося. Україна готується до нових можливих атак на енергетичну інфраструктуру, тому зберігатиме нові трансформатори, за інформацією західних ЗМІ, у партнерів за кордоном.

До нових можливих атак готуються й українські інженери. Вони ретельно проаналізували, якою була ситуація в енергетичній інфраструктурі протягом минулої зими й вигадали "хитромудрі схеми" розподілення електроенергії та необхідного обладнання по території країни. Також фахівці провели модернізацію, після чого в країні залишилося багато старих трансформаторів, які вже вивели з експлуатації, але, за потреби, можна встановити наново.

Галущенко наголосив, що хоча нині енергетика більш вразлива, проте й українські фахівці здобули чимало важливого досвіду. Він також додав, що для уникнення масових відключень світла й блекаутів необхідно посилювати системи ППО, аби російські ракети та ударні БпЛА не змогли атакувати інфраструктуру.

В ОП оцінили підготовку до зими

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна готується до можливих атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Він наголосив, що нині тривають роботи із захисту важливих об'єктів. Крім того, досвід минулої зими, ймовірно, дозволить уникнути локальних чи глобальних блекаутів.

"Так, ми сьогодні інакше це все сприймаємо. Не готовий сказати, що ми там тотально, стовідсотково, ідеально до всього підготувалися. Ви ж розумієте, це війна. Але ми до цього суттєвою мірою готові", – заявив Подоляк.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що Україна забезпечила багаторівневий захист енергооб'єктів. Крім того, зараз на озброєнні Повітряні сили мають набагато більше систем та засобів ППО, яких не було минулої зими.