Щоб не було блекаутів взимку: енергооб'єкти України отримали трирівневий захист

Україна продовжує підготовку до зими. Зокрема, щоб уникнути блекаутів через можливі російські атаки. Ухвалено рішення про три рівні захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. Додали, що звернулися до партнерів щодо надання допомоги у технічному аудиті проєктної документації на захисні споруди та кошторисів будівництв.

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Три рівні захисту енергетичної інфраструктури

Українські посадовці обговорили тему захисту енергооб'єктів нашої держави на зустрічі з послом США в Україні Бріджит Брінк та об'єднаною командою представників посольства США та Великої Британії.

Уряд та Генштаб ЗСУ ухвалили рішення про захист об'єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, виділили три рівні.

Перший рівень захисту – спорудження габіонів та біг-бегів. На сьогодні Агентство відновлення захищає 90 об'єктів у 21 області від уламків дронів та ракет,

– зазначив голова Агентства Мустафа Найєм.

Другий рівень – захист від дронів, зокрема, "Шахедів". Йдеться про бетонні конструкції, які будують навколо основної мережі Укренерго з березня 2023-го. Таким чином захищають 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

"Третій рівень – захист від ракет. Захищаємо 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях", – додали в Агентстві відновлення.

Також зауважили, що працюють спільно з Укренерго, яке формує завдання на проєктування та будівництво. Усі проєктні рішення узгоджуються з Генштабом ЗСУ та ДСНС.

В Агентстві уточнили, що під час проєктування використовуються вихідні дані від Генштабу, настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання у Великій Британії за нормативами та стандартами Британії та США.

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Зустріч щодо захисту енергооб'єктів України / Фото Агентства відновлення

До слова, пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила: "Ми працюємо 24/7, щоб допомогти зберегти світло, тепло та електроенергію в умовах варварських атак Росії".

Також додала, що це важлива та продуктивна зустріч, щоб обговорити спільні зусилля для захисту енергосистеми цієї зими.