ППО та дозвіл бити по Росії сукупно дадуть можливість захистити Харків, – ISW

Україна отримала дозвіл бити по території Бєлгородської області Росії західною зброєю, але з певними обмеженнями. аналітики Інституту вивчення війни сказали, що ще потрібно, щоб захистити Харків.

Надання західних систем протиповітряної оборони та зняття обмежень на можливість завдавати ударів по військових об’єктах на російській території західною зброєю залишаються вкрай важливими для захисту Харкова від ворожих ударів. Нещодавно ціла низка країн-союзниць дозволили бити по території Росії своєю зброєю.

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Україна може захистити Харків

Ці зміни дозволять українським силам використовувати системи, надані Заходом, для завдання ударів по російських районах обстрілу та базування в прикордонних районах і повітряному просторі Росії. Здатність українських військ збивати російські військові літаки на лінії фронту показує, що вони, ймовірно, зможуть відтворити той самий ефект як українськими, так і західними системами для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що російські війська не зможуть захопити Харків, якщо наша армія отримає два зенітні комплекси Patriot для розгортання в регіоні. Протягом останніх кількох тижнів російські війська обстрілювали місто Харків керованими авіаційними бомбами та різними ракетами.

Загальна якість українського війська буде вищою, ніж ворожого