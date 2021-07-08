Адвокати затягують судове засідання у справі Медведчука: чекають півночі

У Печерському районному суді Києва триває засідання, на якому розглядають продовження домашнього арешту Віктору Медведчуку. Однак адвокати проросійського політика затягують процес. Ймовірно, чекають півночі, коли дія попереднього судового вироку завершиться.

Захист кума Володимира Путіна вдається до різних способів затягування судового засідання 8 липня, на якого Медведчуку можуть продовжити запобіжний захід.

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Спроби адвокатів затягнути процес

Захисники Медведчука просять відкласти засідання та заявляють, що справу нібито потрібно розглядати не у Печерському райсуді, а у Шевченківському.

Мабуть, у такий спосіб адвокати хочу дотягти до півночі, коли запобіжний захід щодо їхнього підзахисного перестане діяти.

Крім того, захист просив про "3-годинну перерву, аби Медведчук міг поїсти". А на початку засідання адвокати спробували домогтися відводу прокурора Руслана Іжука і слідчого судді Сергія Вовка. На жаль для команди проросійського політика, це не завершилося успіхом.

Нагадаємо, якщо на засіданні Медведчуку не продовжать домашній арешт, він стане вільним.

Справа Медведчука: основне