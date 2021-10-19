Захист незалежності, – у групі "Справедливість" проаналізували ухвалений закон про НАБУ

19 жовтня 2021 , 22:02
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Верховна Рада схвалила законопроєкт, який змінює статус Національного антикорупційного бюро. Найголовніша частина документу – це впровадження правильного конкурсу щодо обрання керівника установи.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив народний депутат від групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин. Він наголосив на тому, що потенційних кандидатів на посаду керівника пропонуватиме Кабмін і міжнародні партнери.

До теми Зеленський відреагував на схвалення Радою закону про НАБУ

"Конфігурація голосування така, що міжнародні партнери матимуть вирішальний голос", – пояснив нардеп.

Юрчишин: Були малі шанси ухвалення

Юрчишин відзначив, що НАБУ мало незалежність. Ще задовго до ухвалення законопроєкту.

"Зараз НАБУ отримало захист своєї незалежності, а також гарантію того, що наступного керівника НАБУ відберуть на незалежній процедурі", – відзначив депутат.

Зауважте! Президент тепер не зможе призначати керівника НАБУ за результатами конкурсу. У нього немає таких повноважень. Це робитиме Кабмін, оскільки НАБУ стає центральним органом виконавчої влади зі спецпоноваженнями.

Юрчишин зауважив, що відтепер керівник НАБУ не призначатимуть маніпулятивними методами. Як це зараз відбувається у Держбюро розслідувань.

"Законопроєкт узагалі дуже позитивний. Проте квартал тому були малі шанси ухвалення, а економічна ситуація й вимога МВФ суттєво допомогли. Єдине, що не вдалося вирішити, то це незалежність аудиту НАБУ", – розповів народний обранець.

Юрчишин про ухвалений закон щодо НАБУ: дивіться відео


Законопроєкт про НАБУ: головне

  • Законопроєкт №5459-1 перетворює НАБУ з держправоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади. Відтепер він матиме спеціальний статус.
  • Бюро має розслідувати не лише справи щодо корупціонерів, а й "інші кримінальні правопорушення".
  • Із закону про НАБУ виключили положення про те, що бюро "утворюється президентом України відповідно до цього та інших законів України". Суперечності, які викликало закінчення "та інших законів", прибрали.
  • Діяльність НАБУ координуватиме Кабмін. Він же призначатиме і звільнятиме директора.


Зміни закону у діяльності НАБУ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Роман Стек