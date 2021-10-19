Захист незалежності, – у групі "Справедливість" проаналізували ухвалений закон про НАБУ

Верховна Рада схвалила законопроєкт, який змінює статус Національного антикорупційного бюро. Найголовніша частина документу – це впровадження правильного конкурсу щодо обрання керівника установи.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив народний депутат від групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин. Він наголосив на тому, що потенційних кандидатів на посаду керівника пропонуватиме Кабмін і міжнародні партнери.

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"Конфігурація голосування така, що міжнародні партнери матимуть вирішальний голос", – пояснив нардеп.

Юрчишин: Були малі шанси ухвалення

Юрчишин відзначив, що НАБУ мало незалежність. Ще задовго до ухвалення законопроєкту.

"Зараз НАБУ отримало захист своєї незалежності, а також гарантію того, що наступного керівника НАБУ відберуть на незалежній процедурі", – відзначив депутат.

Президент тепер не зможе призначати керівника НАБУ за результатами конкурсу. У нього немає таких повноважень. Це робитиме Кабмін, оскільки НАБУ стає центральним органом виконавчої влади зі спецпоноваженнями.

Юрчишин зауважив, що відтепер керівник НАБУ не призначатимуть маніпулятивними методами. Як це зараз відбувається у Держбюро розслідувань.

"Законопроєкт узагалі дуже позитивний. Проте квартал тому були малі шанси ухвалення, а економічна ситуація й вимога МВФ суттєво допомогли. Єдине, що не вдалося вирішити, то це незалежність аудиту НАБУ", – розповів народний обранець.

Юрчишин про ухвалений закон щодо НАБУ: дивіться відео



Законопроєкт про НАБУ: головне

Законопроєкт №5459-1 перетворює НАБУ з держправоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади. Відтепер він матиме спеціальний статус.

Бюро має розслідувати не лише справи щодо корупціонерів, а й "інші кримінальні правопорушення".

Із закону про НАБУ виключили положення про те, що бюро "утворюється президентом України відповідно до цього та інших законів України". Суперечності, які викликало закінчення "та інших законів", прибрали.

Діяльність НАБУ координуватиме Кабмін. Він же призначатиме і звільнятиме директора.



Зміни закону у діяльності НАБУ / Інфографіка 24 каналу