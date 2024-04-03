Захист від Путіна і не тільки: існує три причини, чому Лукашенко "готується до війни"

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив про підготовку до війни. Однак білоруська армія наразі абсолютно не придатна для виконання бойових завдань.

Лукашенко – непоганий голова колгоспу і дуже поганий верховний головнокомандувач. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, підкресливши, що якби Лукашенко хоч розбирався у військовій справі, то розумів би, що його армія може воювати хіба що з довгоносиком.

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Чи є сенс воювати Білорусі

Війна – це математика, в якій є певна кількість формул. І математика каже, що білоруська армія не протримається навіть кілька годин ані проти поляків, ані проти країн Балтії, оскільки це НАТОвські структури.

А рухатися у бік України із кількома десятками тисяч білорусів, які лише тримали у руках зброю, але ніде не воювали – це точно погана ідея для Білорусі.

Можливо, не за кілька годин, але за кілька днів уся Білорусь буде "вимкнена". Річ у тім, що до Мозирського НПЗ 50 кілометрів. Це не 1200 кілометрів, як до Татарстану. І Лукашенко це чудово знає. Тому на війну, окрім як зі шкідниками полів, я думаю, більше нікуди ця армія не підходить,

– наголосив військовий експерт.

Для чого Лукашенку війна

За словами Світана, є три причини, чому раптом Лукашенко почав порушувати тему війни:

перше – це для того, щоб спробувати врятувати в Білорусі залишки військової техніки, яку Путін хоче забрати, бо зараз в нього не вистачає техніки;

– це для того, щоб спробувати врятувати в Білорусі залишки військової техніки, яку Путін хоче забрати, бо зараз в нього не вистачає техніки; друге – спробувати "зіграти під Путіна" та залишити своїми висловлюваннями і навіть рухами частину військових формувань у районі того ж таки Сувальського коридору – це балтійські країни, польська армія. Це друге завдання, оскільки французи порушили питання перекидання частини НАТОвських військ в Україну;

– спробувати "зіграти під Путіна" та залишити своїми висловлюваннями і навіть рухами частину військових формувань у районі того ж таки Сувальського коридору – це балтійські країни, польська армія. Це друге завдання, оскільки французи порушили питання перекидання частини НАТОвських військ в Україну; третє – спробувати витягнути деякі зенітно-ракетні комплекси, які могли б призначатись Україні, у бік країн Балтії. І це вже вийшло: один Patriot туди пішов.

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