Множимо плани росіян на "нолик": у ЗСУ прокоментували "наступ" окупантів на Харків

Низка західних ЗМІ писало про підготовку країни-агресорки до масштабної наземної операції у Харківській області. Зокрема, за даними видання The Telegraf, напад на Харків мав би розпочатися сьогодні, 15 січня.

Водночас німецьке видання Bild кілька днів тому заявило, що українським силам вдалося зупинити загарбників на Куп'янському напрямку та перейти в контратаку. Речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемерафону розповів, що ж відбувається насправді на тій ділянці фронту, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Харківщині

Військовий передусім звернув увагу, що сьогодні – 15 січня, а обіцяний у західних ЗМІ наступ на Харків так і не почався. Це говорить про те, що треба довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Фітьо наголосив, що росіяни не полишають спроб атакувати. Передусім, вони хочуть захопити Синьківку, яка дасть можливість розгорнути наступ на Куп'янськ.

Також вони намагаються рухатися у напрямку Часового Яру.

Втім, зазначає речник, ворог забув врахувати, що їм протистоять Сили оборони, які множать усі плани росіян на "нолик", і вони відкатуються.

Окрім того, щоб планувати, противник має ще думати, як реалізувати той чи інший наступ. Наразі сил для того, аби перетворити бажане на реальне окупанти не мають.

Чи може Росія повторити масштабний наступ

Повідомлення, які активно ширять на Заході, щодо підготовки країни – агресорки до великої наступальної операції також прокоментували у Головному управлінні розвідки.

Там назвали точну кількість окупантів, яка перебуває на території України – це понад 460 солдатів та ще 35 військовослужбовців росгвардії. Хоча ця цифра понад удвічі більша за те угруповання, з яким Росія розпочала повномасштабну війну у лютому 2022 року, загрози для повторення масштабного наступу наразі немає.

Що кажуть в ISW

В Інституті вивчення війни вважають, що у Росії немає достатньо сил для масштабних дій у Харківській області, прийнамні – у найближчій перспективі.

Водночас ворог посилить свої зусилля із захоплення Куп'янська. Для цього противник може проводити тактичні операції на Харківщині, аби відволікти українські сили від Куп'янського напрямку.