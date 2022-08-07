Майже в усій Україні лунала повітряна тривога: у кількох областях очевидці чули вибухи

Майже у всій Україні 20:07 7 серпня оголосили повітряну тривогу. Лише за півтори години сирени дали знак відбою.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 7 серпня повідомляв, що є загроза ракетних ударів по території України. Людей закликали не ігнорувати сповіщення про небезпеку, інформує 24 канал.

Зауважте У Вінниці повідомляють про вибухи: у мерії розповіли подробиці

В яких областях чули вибухи

Користувачі соцмереж станом на 20:25 повідомили, що чули вибухи у Вінниці, Умані, Черкасах, Кременчуці, Кіровоградській області.

У Вінницькій мерії заявили, що надзвичайних ситуацій на території Вінницької міської територіальної громади не зафіксували. Людей просять зберігати спокій та не виходити з укриттів до завершення повітряної тривоги.

Віталій Малецький – мер Кременчука – розповів, що було чутно звук, схожий на вибух. Водночас на території міста не зафіксували надзвичайних ситуацій. Мер закликав зберігати спокій та очікувати на офіційну оновлену інформацію.

Було чутно звук схожий на вибух. На території Кременчука надзвичайних ситуацій не зафіксовано,

– заявив Малецький.

Інна Примак – прессекретарка Кіровоградської ОВА – повідомила, що наразі не зафіксували інформації про вибухи від служб у Кропивницькому та Кіровоградській області. Інформацію уточнюють.

"По Черкаській та Полтавській областях було чути вибухи, але інформації від громадян не надходило", – заявила Примак.

росіяни знову обстріляли ЗАЕС

Українцям нагадують, що потрібно довіряти лише інформації з офіційних джерел. Це потрібно, аби не стати жертвою російських фейків.

російські окупанти увечері 6 серпня знову обстріляли ЗАЕС. Цього разу ворог дивом не влучив у контейнери відпрацьованого ядерного палива. Загальна їхня кількість – 174. Вони зберігаються просто неба поруч із місцями обстрілу.

росіяни пошкодили:

3 датчики радіаційного моніторингу;

800 квадратних метрів віконних поверхонь.

Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Це – працівник ЗАЕС. Його госпіталізували до місцевої лікарні з осколковим пораненням. Деталей про самопочуття постраждалого наразі не розкривають.

Окупанти обстріляли приватний сектор у Слов'янську

Загарбники вранці 7 серпня знову обстріляли Слов'янськ. Ворог влучив у приватний сектор в центрі міста. На щастя, жертв чи постраждалих не було. Місцевих жителів закликали бути максимально обережними.

Зауважте – у МАГАТЕ нарешті відреагували на обстріл ЗАЕС: дивіться відео