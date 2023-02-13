ЗСУ розбили "елітну" бригаду морської піхоти Росії під Вугледаром, – Politico

Збройні Сили щодня завдають потужних ударів по ворогові, внаслідок чого той втрачає особовий склад та техніку. Зокрема, західні ЗМІ з посиланням на українських військових повідомляють про те, що окупанти втратили на Донеччині "елітну" бригаду майже в повному її складі.

Станом на ранок 13 лютого відомо, що на концерт Кобзона від початку вторгнення відправилось понад 138 тисяч ворожих вояків. Окрім того, начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський у коментарі Politico розповів про втрати окупантів під Вугледаром в Донецькій області.

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"Друга армія світу" намагалася взяти штурмом Вугледар

За словами Дмитрашківського, йдеться про "елітну" 155-ту бригаду морської піхоти, яку втратила Росія під час штурму міста.

Біля Вугледара та Мар'їнки Донецької області знищено велику кількість сил противника, зокрема командний склад. Також за минулий тиждень ворог втратив близько 130 одиниць техніки, зокрема 36 одиниць танків,

– заявив він.

Водночас полковник ЗСУ зазначив, що Росія втрачає за добу від 150 до 300 морських піхотинців на цьому напрямку. Це лише послаблює віру певних російських терористів у те, що окупанти можуть розпочати ефективну наступальну операцію найближчими днями.

Що відбувається на фронті: про ситуацію під Вугледаром

Вочевидь, ворог не втрачає надій просунутись на Сході України та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Також військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан коментував те, що відбувається під Вугледаром.

За його словами, окупаційна армія змінила підхід до наступальних дій. Власне, загарбники намагаються просуватись вздовж доріг, однак нюанс у тому, що такі шляхи контролює артилерійським вогнем українська армія.

Окрім того, відомо, що, зокрема, воїни 72-ї бригади тримають оборону Вугледара. Щодня вони знищують ешелони ворожої техніки та не дають росіянам прорватися на цьому напрямку.

Дмитрашківський наголосив, що 155-ту бригаду Путіну уже втретє доведеться переукомплектовувати. Перший раз він це робив після поразки на Київщині – себто в Ірпені та Бучі; другий раз – після розгрому під Донецьком.