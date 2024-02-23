У них достатньо ресурсів, – сержант ЗСУ сказав, чи потрібна Росії пауза після Авдіївки

Окупаційній армії Росії знадобилося аж 4 місяці, щоб виконати вказівку диктатора Владіміра Путіна – захопити Авдіївку на Донеччині. На думку аналітиків, після місяців штурмів ворожим військам доведеться взяти оперативну паузу, перш ніж відновити наступ. Так, як це було на Бахмутському напрямку минулого року.

В етері 24 Каналу сержант ЗСУ, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук відповів, чи буде зараз у росіян оперативна пауза. Нині немає стрімкого просування ворога на Авдіївському напрямку після захоплення міста.

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"Лізуть й лізуть"

Є різні припущення щодо подальших дій російських загарбників на фронті, зокрема на Авдіївському напрямку. У ЗСУ кажуть, що російське командування, ймовірно, найближчим часом перекине свої сили, сконцентровані навколо Авдіївки, на інші ділянки фронту.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Іллі Євлаша, аби перекинути підрозділи з Авдіївки, окупантам знадобиться щонайменше тиждень.

В армії Росії достатньо ресурсів. Росіяни продовжують лупити,

– наголосив сержант ЗСУ.

Можливо, на Авдіївському напрямку росіяни зроблять паузу, але навряд зменшиться інтенсивність боїв на Куп'янському чи Бахмутському.

Вони (росіяни – 24 Канал) лізуть й лізуть. У противника вистачає снарядів, артилерії, танків. Так, окупанти вже розглядають те, що основним бойовим танком буде Т-62 або Т-54, а не Т-72. Проте ворогу вистачить запасів танків ще приблизно на три роки такого перемелювання,

– мовив Макарук.

Поки Європа та Сполучені Штати Америки зволікають з наданням Україні зброї, то Північна Корея передає Росії мільйон снарядів, ракети різної дальності, Іран будує заводи з виробництва "Шахедів" та постачає дрони агресору. Водночас високотехнологічний Західний світ далі не може нічого вдіяти.

"Оглядаючись на те, що відбувається, я зараз розумію, що в Кремлі кусають лікті й розуміють, що потрібно було нападати не на Україну, а йти через Польщу в Німеччину й Францію. Якраз в Париж росіяни б зайшли за три дні з такими темпами", – зазначив сержант ЗСУ.

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