47 бригада продовжує утримувати Бердичі: інформація про захоплення росіянами – фейк
Джерело:47 ОМБр
Бійці 47-ї окремої механізованої бригади спростували повідомлення про захоплення росіянами селища Бердичі. Інформація про переміщення в Очеретине неправдива.
Водночас там зазначили, що бійці можуть допомагати суміжним підрозділам. Саме тому інколи техніку 47 бригади можна помітити на інших рубежах, що, ймовірно, і сталося цього разу. Військові закликали довіряти лише перевіреній інформації.
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Ситуація в Бердичах
У 47 ОМБР відповіли на повідомлення про те, що їх військові зайняли позиції в Очеретиному. Вони наголосили, що відповідна інформація не відповідає дійсності, адже воїни не покидали свої позиції в районі Бердичів – так продовжується вже два місяці.
Наші екіпажі "Бредлі", танкісти та оператори ударних дронів завжди допомагають суміжним підрозділам. Мабуть, побачивши наші бойові машини на стику з сусіднім підрозділом й були зроблені такі висновки,
– повідомили бійці.
Також бійці наголосили, що до цього вони чотири місяці утримували позиції в районі Степового, що дало змогу не допустити оточення Авдіївки. Під час боїв за місто ворог зазнав неймовірних втрат – як у живій силі, так й в техніці. Це призвело до того, що росіяни мусили перегрупуватися й змінити напрямок удару.
Ситуація на Донеччині
- В Інституті вивчення війни припускають, що російські війська хочуть здійснити прорив оборони ЗСУ на північний захід від Авдіївки. Наразі основними є три напрямки наступу – на захід від Бердичів наїзд на Очеретине та на захід дорогою О0544. Водночас кожен з трьох виступів є занадто ізольованим, аби росіяни розвили з них наступ далі.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин підтвердив, що найгарячішими напрямками є Бахмутський та Авдіївський. Ворог застосовує авіацію для завдання ударів КАБами та ФАБами. Мета – вийти на адміністративний кордон Донецької області.
- Водночас Володимир Зеленський зазначив, що до 9 травня Росія хоче захопити Часів Яр Бахмутського району. Далі вже у червні ворог планує розвити більш масштабний наступ. Зеленський очікує, що ЗСУ вдасться відбити натиск ворога.