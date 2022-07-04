Захоплення Донеччини та Луганщини зв'яже руки Росії, – Жданов назвав причину

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, Кремль не збирається обмежувати свої апетити Донбасом і планує повне знищення України. Однак навіть часткове захоплення Донеччини та Луганщини не розв'яже руки країні-агресорці.

Навпаки, Україна однаково матиме більш вигідні позиції. Про це 24 каналу сказав Олег Жданов – військовий експерт.

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За його словами, річ у тім, що "Росії вже нема чого розв'язувати" – якраз навпаки.

Захоплення Донеччини та Луганщини зв'яже руки Росії. У них виникають проблеми з резервами,

– сказав Жданов.

Тобто, якщо добровольців для поповнення втрат ще вистачає, особливо з депресивних регіонів, то з технікою та озброєнням є проблеми.

Крім цього, вже почалися і проблеми з економікою, що Росії доводиться фактично вводити трудову повинність й змушують певні підприємства працювати цілодобово та без вихідних.

"Чим довше окупанти продовжуватимуть бойові дії, тим гірша у них буде ситуація, як в збройних силах, так і в економії Росії", – пояснив Жданов.

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