Захоплювачу Кабміну оголосили про підозру

​Ветерану АТО Володимиру Прохничу повідомили про підозру. Напередодні він захопив урядову будівлю та погрожував підірвати там гранату.

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють мотиви та обставини злочину.

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Підозру оголошену за статтями про:

захоплення державних будівель;

незаконне позбавлення волі;

незаконне поводження зі зброєю.

Прохнич захопив будівлю уряду: що відомо

Раніше у прокуратурі назвали попередні мотиви дій ветерана. Мовиться про невдоволення роботою Кабміну та недостатнє фінансування військових.

Зранку 4 серпня Володимир Прохнич прийшов до будівлі уряду з гранатою. Чоловік погрожував підірвати її та вимагав впустити його всередину. Здатися правоохоронцям Прохнича переконав його друг, волонтер Василь Олексюк. Той описав порушника як людину із сильним духом. Втім, не виключає, що на його поведінку могли вплинути поранення, який той зазнав на війні. За інформацією ЗМІ, мовиться про мінно-вибухову травму та струс головного мозку.

За скоєне ветерану загрожує до 15 років позбавлення волі. Водночас у Кабміні попросили правоохоронців врахувати психоемоційний стан ветерана АТО. Відповідне звернення вже направили до Офісу генпрокурора. У МВС розповіли, що нападнику вже призначили психіатричну експертизу.

Чоловік з гранатою у будівлі Кабміну: дивіться відео