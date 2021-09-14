Захотів екстриму в Криму: чи віддасть Чехія Україні путінського бойовика

Суд Праги заарештував росіянина Олександра Франчетті, який 2014 року активно посприяв окупації кримського півострова. Проте не факт, що Чехія видасть його Україні.

У Чехії вже не вперше притягують до кримінальної відповідальності кремлівських окупантів. Мовиться про тих, хто брав участь у незаконних збройних формуваннях на території Криму та Донбасу.

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Президент Чехії – фанат і друг Путіна

У Росії, звісно, кожного разу здіймається хвиля обурення. Там це називають недружніми кроками Праги до Москви. Проте Чехії на це, схоже, абсолютно байдуже. Це при тому, що нинішній чеський президент Мілош Земан є щирим прихильником Росії.

Можна навіть сміливо називати його найкращим другом Путіна в Європі.

"Ватність" чеського президента не стає на заваді антиросійським настроям. Вони все більше набирають обертів у Чехії.



Володимир Путін та Мілош Земан / Фото Profimedia

Чехи бачать Росію злочинницею

Чому чехи бачать Росію злочинницею? Спочатку трохи історії. Чимало чехів поважного віку і дотепер пам'ятають празьку весну, яку їм влаштував Радянський Союз із примусом Чехословаччини до комуністичного режиму.

Чимала кількість чехів обґрунтовано бачать Росію нащадком тих злочинів.

У Чехії є свіжий приклад злочинів Москви проти них. Це вибухи, які російські гереушники влаштували на військових складах, щоб завадити чехам продати Україні зброю.

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Я веду до того, що Росія сама собі "копає могилу", сама собі все псує. Нам треба тільки фіксувати ці злочини та вірити у карму.

Медаль від Путіна – в'язниця від України

Росіянин, якого арештував суд Праги, отримає покарання за злочини та участь у "русскай весне".

Що відомо про Олександра Франчетті? Під час окупації Криму Росією у 2014 році бойовик очолював розвідувальний підрозділ "Северный Ветер" так званої "Самооборони Севастополя". Після закінчення "русской весны" на півострові виявився вже не потрібен Росії.



Франчетті виїхав до Чехії, де перетворився на завзятого критика путінського режиму. З 2019 року його персоною зацікавилися чеські спецслужби. Адже він міг становити загрозу безпеці як Чехії, так і всього Євросоюзу.

Цікаво, що він же сам собі життя зіпсував. Він майже 20 років жив у ситій і спокійній Чехії. Проте йому зажадалося екстриму та пограти у "войнушку". Саме тому він поїхав до Криму допомагати Путіну окуповувати півострів.

За це він отримав від Путіна медаль, а від України тепер може отримати 8 років за ґратами.

Звісно, якщо Чехія погодиться його видати Україні. Проте навіть якщо не погодиться, то світлого майбутнього тому росіянину в Європі вже точно не буде. Я так думаю, він уже 100 разів пошкодував, що "вляпався" в цю путінську авантюру з Кримом.

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