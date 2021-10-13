Заховалася у мотоциклі й напала на чоловіка: моторошний інцидент зі змією на Рівненщині
13 жовтня 2021 , 18:16Читать новость на русском
Джерело:інстаграм "Типове Сарни"
На Рівненщині змія заховалась у мотоциклі чоловіка. Він помітив плазуна, проте той ледь не вкусив власника транспорту.
Чоловік зняв відео інцидент на відео. Це трапилось у лісі біля села Степань, що на Рівненщині.
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На Рівненщині змія напала на чоловіка
На Сарненщині у припаркований мотоцикл залізла змія. Водій вийшов до лісу по гриби, а коли повернувся, то почув дивні звуки у ділянці керма,
– мовиться у повідомленні.
Чоловік зняв інцидент на відео. На ньому помітно, як плазун напав на чоловіка, коли той намагався забрати тварину з техніки.
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На щастя, чоловік не постраждав. Проте, з кадрів помітно, що налякався.
Коротко про останні інциденти зі зміями
- 15 липня на Львівщині трапились 2 випадки укусів змій. Обидвоє постраждалих потрапили до лікарень у стані середнього ступеня важкості. Постраждали 41-річний чоловік та 34-річна жінка.
- 8 серпня на горі Говерла від укусу змії постраждав 24-річний львів'янин. Плазун вкусив його в палець правої руки. Після першої медичної допомоги чоловік відмовився від госпіталізації.
- 18 серпня 20-сантиметрова змія виповзла в одному із супермаркетів Сіднея, що у Австралії. Плазуна виявила 25-річна дівчина, яка прийшла по продукти.